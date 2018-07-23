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Bardakta kek nasıl yapılır?

Bardakta kek nasıl yapılır? İşte bardakta kek için yapmanız gerekenler...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:06
Bardakta kek nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı çikolata

HAZIRLANIŞI

Bu tarifteki malzeme miktarlar 1 bardak içindir.

Bardak kek hazırlamak için öncelikle malzeme listesindeki kuru malzemeler harmanlanır.

Üzerine sıvı yağ ve süt eklenerek güzelce çırpılır.

Hazırlanan karışım hafif yağlanmış bardağa konulur.

Üzerine 1 tatlı kaşığı da çikolata bırakılır.

Daha sonra bardak mikrodalgaya yerleştirilir ve 800 watt ayarda 90 sn pişirilir.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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