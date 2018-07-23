Bardakta kek nasıl yapılır?
Bardakta kek nasıl yapılır? İşte bardakta kek için yapmanız gerekenler...23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:06
MALZEMELER
2 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı kakao
yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 çimdik tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
4 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı çikolata
HAZIRLANIŞI
Bu tarifteki malzeme miktarlar 1 bardak içindir.
Bardak kek hazırlamak için öncelikle malzeme listesindeki kuru malzemeler harmanlanır.
Üzerine sıvı yağ ve süt eklenerek güzelce çırpılır.
Hazırlanan karışım hafif yağlanmış bardağa konulur.
Üzerine 1 tatlı kaşığı da çikolata bırakılır.
Daha sonra bardak mikrodalgaya yerleştirilir ve 800 watt ayarda 90 sn pişirilir.
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