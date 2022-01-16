Bardakçı'ya "Korona nah biter" diye mesaj atan profesör kim?

Murat Bardakçı, Covid-19’un kışın bitimine doğru yavaş yavaş ortadan kalkma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdığı zaman ünlü bir profesör dostunun kendisine WhatsApp’tan mesaj gönderip “Nah biter!” dediğini belirterek, "Şu bir-iki ay da bir geçsin, hele tamamiyle selâmete çıkalım, dostuma bu nazik mesajının cevabını aynı nezaket dairesinde mutlaka vereceğim" ifadelerini kullandı. Bardakçı'nın yazısı "Peki o profesör kim" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Habertürk'teki o merak uyandıran yazı:

"(...) Bundan bir buçuk ay önce, Omikron varyantının ortaya çıkmasından sonra “Bu varyant yepyeni bir dert mi yoksa beklenen müjde mi?” diye yazmıştım...

Virüsün yeni mutasyonu şimdi çok daha fazla kişiye bulaşıyor ama hastalığın şiddeti ve ölümler azalıyor. Bunda aşıların, alınan tedbirlerin ve bağışıklığın tabii ki rolü var fakat ortalığın sakinleşmeye başlamasında virüsün öldürücülüğünü giderek kaybetmesinin de etkisi mevcut ve Omikron da bunun böyle olduğunu gösteriyor.

Salgının şiddetinin zayıflaması üzerine şimdi karantina süreleri azaltıldı, PCR testlerinde yeni düzenlemelere gidildi, hattâ iç hat uçuşlarında test mecburiyeti kaldırıldı...

Bütün bunlar, pandeminin sona erme yoluna girdiğinin işaretleridir. Doktorlar da zaten ışığın göründüğünü söylüyor ama aşıdan ve tedbirlerden vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyorlar.

Geçen sene eski salgınların dünyayı mahvetme müddetlerini, yani iki sene içerisinde sona ermelerini de gözönüne alıp Covid-19’un kışın nihayetine doğru yavaş yavaş ortadan kalkma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdığım zaman sizlerin de yakından tanıdığınız bir profesör dostum bana WhatsApp’tan mesaj gönderip “Nah biter!” demişti...

Şu bir-iki ay da bir geçsin, hele tamamiyle selâmete çıkalım, dostuma bu nazik mesajının cevabını aynı nezaket dairesinde mutlaka vereceğim..."