Bardakçı bu bilgiyi ilk kez paylaştı: Topkapı Sarayı'ndaki eserleri satışa çıkarmışlar!

TVNET'te yayınlanan bir programına konuk olan Murat Bardakçı, Topkapı Sarayı'ndaki mücevherlerin ve eserlerin Ankara hükümetinin emriyle Fransız kuyumculara satılmaya çalışıldığı bilgisini verdi.

Mücevher gerçek mi diye kırıp baktılar

Murat Bardakçı'nın iddialarına göre Topkapı Sarayı'nda yer alan eserlerden bazıları, zümrütler, mücevherler gerçek olup olmadığına bakılmak için kırılarak incelenmişti.

"Fransız Dışişleri'nden Allah razı olsun"

İşte Bardakçı'nın Topkapı Sarayı hazinesindeki eserlerin Fransızlara satılmaya çalışılmasıyla ilgili sözleri:

"Fransız kuyumculara teklif etmiştik, gelin Topkapı Sarayı hazinesindeki eserlere, mücevherlere fiyat biçin diye. Padişahlardan kalan eserler falan hep satışa çıkarılacaktı. Büyük bir zümrüt vardı, dediler ki bu gerçek olamaz. Bu zümrütü kırdılar ve 'aa gerçekmiş' dediler. Parçaları duruyor hala. Fransız Dışişleri'nden Allah razı olsun, bize diyorlar ki "Siz deli misiniz, bunlar satılır mı?"