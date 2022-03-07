Barcelona'ya karşı kale kime emanet edilecek?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray, ilk maçını perşembe günü Camp Nou'da oynayacak. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi Muslera'nın mı yoksa Uruguaylı eldivenin sakatlığı sonrası transfer edilen Inaki Pena'nın mı koruyacağı merak konusu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Son 16'da İspanyol devi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar, rakibiyle 10 Mart Perşembe günü Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Zorlu deplasmanda avantajlı bir skor alarak çeyrek final için avantaj elde etmek isteyen Cimbom'da Fernando Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi kimin koruyacağı merak konusu oldu.

Fernando Muslera, Konyaspor mücadelesiyle birlikte 3 ay aradan sonra kadroda yer almıştı.

Yeşil-Beyazlılar ile oynanan karşılaşmada kaleyi koruyan Inaki Pena ise hayal kırıklığı oluşturdu.

Fanatik'in haberine göre; perşembe günü Barcelona ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da kaleyi Muslera'nın devralabileceği bilgisine ulaşıldı.

Konuyla ilgili son kararı sarı-kırmızılıların hocası Domenec Torrent'in maç gününde vermesi bekleniyor.