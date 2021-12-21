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Spor Barcelona'ya güzel haber
Spor

Barcelona'ya güzel haber

La Liga ekiplerinden Barcelona'da 'Espai Barça' projesini gerçekleştirmek adına alınacak kredinin oylaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 09:57:00 -
Barcelona'ya güzel haber

Son dönemde saha sonuçlarının yanı sıra finansal anlamda da zor günler geçiren, bu sebepten dolayı sezon başında efsane yıldızı Lionel Messi ile sözleşme uzatamayan ve onu PSG'ye kaptıran Barcelona'da Başkan Johan Laporta'nın yüzü biraz da olsa gülüyor...

Barcelona'yı kurtaracak proje

Son dönemde saha sonuçlarının yanı sıra finansal anlamda da zor günler geçiren, bu sebepten dolayı sezon başında efsane yıldızı Lionel Messi ile sözleşme uzatamayan ve onu PSG'ye kaptıran Barcelona'da Başkan Johan Laporta'nın yüzü biraz da olsa gülüyor...

Önceki gün kulübün stadı Nou Camp ve basketbol salonu Palau Blaugrana'nın yenilenmesini de içine alan 'Espai Barça' projesini gerçekleştirmek adına alınacak kredinin oylaması yapıldı.

Kulüp üyelerin oylarının yüzde 87.8'i (42.633) 1.5 milyar Euro kredi alınması için 'Evet' oyu kullandı. Projeye önümüzdeki yıl başlanacağı ve 2025 senesinde tamamlanacağı bildirildi. Laporta'nın, "Çok önemli bir karar. Hayatımızdaki büyük bir adım" dediği projesayesinde gelirlerin yüzde 66 oranında artması bekleniyor.

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