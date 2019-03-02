Barcelona'nın yıldız ismi Cimbom'da! Anlaşma tamam

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Douglas transferinde mutlu sona ulaştı. 6 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ bek sezon sonu Galatasaray'a imzayı atacak.

Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Linnes ile henüz sözleşmeyi uzatmayan Sarı Kırmızılı ekipte Mariano'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, sağ bekteki ilk hedefini Douglas olarak belirleyen Galatasaray yönetimi transferi bitirdi. Barcelona'nın Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu sezon sonu Galatasaray'a imza atacak.

Galatasaray işi erken bitirdi!

FIFA'daki kurala göre bir kulüp, transfer etmek istediği oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala, onun formasını giydiği takımdan izin almadan direkt görüşme yapabilir. Anlaşmanın sağlanması halinde de, istediği oyuncuya sezon sonu bitmeden imza attırabilir. Elini çabuk tutan Sarı Kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Brezilyalı sağ bek ile sezon sonundan itibaren sözleşme imzalayacak.

Ligin en iyilerinden...

Sezon başı dünya devi Barcelona'dan kiralık olarak Sivasspor'a gelen Douglas, kırmızı beyazlı forma altında 21 maça çıktı. 2 gol, 6 asist yapan 29 yaşındaki sağ bek ligin en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.

Douglas Pereira kimdir?

6 Ağustos 1990 yılında Brezilya'nın Monte Alegre'de dünyaya gelen Douglas, futbola 2008 yılında Goias altyapısında başladı. 4 yıl boyunca Goias forması giyen Douglas, 2012 yılında Desportivo Brasil'in yolunu tuttu. Burada gösterdiği performans onu ülkesinin en iyi takımlarından olan São Paulo'ya götürdü. São Paulo'ya çabuk uyum sağlayan başarılı futbolcu, ilk sezonunda 33 maça çıktı ve adından kısa süre içerisinde söz ettirdi. İkinci sezonunda 40 maça, üçüncü sezonunda ise 21 maça çıkan Douglas'a dünya devi Barcelona talip oldu. 2014 yılında 4 milyon Euro'ya Barcelona'ya gelen Douglas için işler yolunda gitmedi. Katalan ekibinde 2 sezonda 8 maça çıkabilen Brezilyalı oyuncu ardından Sporting Gijon'a kiralandı. Gijon'da 23 maça çıkan gol veya asist üretemeyen Douglas, ardından Benfica'da forma giydikten sonra Sivasspor'a geldi. Sivasspor'da gösterdiği performansla eski günlerine dönen ve İstanbul takımlarının peşine düştüğü 29 yaşındaki yıldız oyuncu, gelecek sezondan itibaren Galatasaray'da forma giyecek.