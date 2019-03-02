0553 313 94 23

Barcelona'nın yıldız ismi Cimbom'da! Anlaşma tamam

Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen ve Barcelona ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Douglas ile her konuda anlaştı.

02 Mart 2019 Cumartesi 01:03
Barcelona'nın yıldız ismi Cimbom'da! Anlaşma tamam

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Douglas transferinde mutlu sona ulaştı. 6 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ bek sezon sonu Galatasaray'a imzayı atacak.

Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Linnes ile henüz sözleşmeyi uzatmayan Sarı Kırmızılı ekipte Mariano'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, sağ bekteki ilk hedefini Douglas olarak belirleyen Galatasaray yönetimi transferi bitirdi. Barcelona'nın Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu sezon sonu Galatasaray'a imza atacak.

Galatasaray işi erken bitirdi!

FIFA'daki kurala göre bir kulüp, transfer etmek istediği oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala, onun formasını giydiği takımdan izin almadan direkt görüşme yapabilir. Anlaşmanın sağlanması halinde de, istediği oyuncuya sezon sonu bitmeden imza attırabilir. Elini çabuk tutan Sarı Kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Brezilyalı sağ bek ile sezon sonundan itibaren sözleşme imzalayacak.

Ligin en iyilerinden...

Sezon başı dünya devi Barcelona'dan kiralık olarak Sivasspor'a gelen Douglas, kırmızı beyazlı forma altında 21 maça çıktı. 2 gol, 6 asist yapan 29 yaşındaki sağ bek ligin en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.

Douglas Pereira kimdir?

6 Ağustos 1990 yılında Brezilya'nın Monte Alegre'de dünyaya gelen Douglas, futbola 2008 yılında Goias altyapısında başladı. 4 yıl boyunca Goias forması giyen Douglas, 2012 yılında Desportivo Brasil'in yolunu tuttu. Burada gösterdiği performans onu ülkesinin en iyi takımlarından olan São Paulo'ya götürdü. São Paulo'ya çabuk uyum sağlayan başarılı futbolcu, ilk sezonunda 33 maça çıktı ve adından kısa süre içerisinde söz ettirdi. İkinci sezonunda 40 maça, üçüncü sezonunda ise 21 maça çıkan Douglas'a dünya devi Barcelona talip oldu. 2014 yılında 4 milyon Euro'ya Barcelona'ya gelen Douglas için işler yolunda gitmedi. Katalan ekibinde 2 sezonda 8 maça çıkabilen Brezilyalı oyuncu ardından Sporting Gijon'a kiralandı. Gijon'da 23 maça çıkan gol veya asist üretemeyen Douglas, ardından Benfica'da forma giydikten sonra Sivasspor'a geldi. Sivasspor'da gösterdiği performansla eski günlerine dönen ve İstanbul takımlarının peşine düştüğü 29 yaşındaki yıldız oyuncu, gelecek sezondan itibaren Galatasaray'da forma giyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 01:03
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Galatasaray
  4. Barcelona

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD bunu da yaptı! Venezuela askerlerini satın almak için bakın kaç dolar vaadettiler!
    1. ABD bunu da yaptı! Venezuela..
    2. Trump, "Otto Warmbier" konusunda..
    3. İzmir Menemen’deki rüşvet..
    4. Bakan Soylu açıkladı! İşte dağlarda..
    5. Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu
    6. Dünya devleri piyasaya kripto para..
    7. ABD'den PKK açıklaması: Listede..
    8. Buteflika karşıtı gösteride 56'sı..
    9. Lucescu'dan flaş 'Beşiktaş'..
    10. Meteoroloji'den iki il için kritik..
    11. Şehirden köyüne döndü, çiftlik sahibi..
    12. Barcelona'nın yıldız ismi Cimbom'da!..
    13. Erdoğan'ı koruyan özel harekat..
    14. Rusya duyurdu: Bölgeye 15 otobüs..
    15. ABD'den terör örgütü PKK açıklaması
    16. Ali Kaya, “Talip olduğumuz görevin..
    17. Alaplı’da su fiyat tarifesi tepkisi
    18. YTB'den 11. İnsan Hakları Eğitim..
    19. Borussia Dortmund şampiyonluk..
    20. Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı..
    21. Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'dan..
    22. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    23. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    24. Yüksekovalı vatandaşların su çilesi
    25. Kral Abdullah'tan 'Keşmir' çağrısı
    26. TEM’de tankere çarpan kamyonda sıkışan..
    27. Bakan Soylu, gençlerle türkü söyledi
    28. ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava..
    29. Tebrizli taraftarlardan "Karabağ..
    30. İsmail Erdem: “Sivil toplum..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur