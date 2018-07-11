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Barcelona'dan Arda Sel için başsağlığı mesajı yayınlandı

Barcelona, Çorlu 'daki tren kazasında can veren akademi futbolcusu 9 yaşındaki Arda Sel ve babası Hakan Sel için başsağlığı mesajı yayınladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
Barcelona'dan Arda Sel için başsağlığı mesajı yayınlandı

Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatına mal olan tren kazasında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel 'e Barcelona 'dan taziye mesajı geldi. Barcelona Akademi'sinde geleceğin futbolcusu olarak hayata hazırlanan Arda, elim kazada babası Hakan Sel ile birlikte can verdi.

Barcelona sosyal medya hesaplarından şu paylaşımda bulundu:

"Barcelona Futbol Kulübü ve Barça Akademisi olarak, Türkiye'deki tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki İstanbul Beko Futbolcusu Oğuz Arda Sel'e ve onun babası Hakan Sel için duyduğumuz üzüntüyü ifade ederiz. Kazada hayatını kaybeden insanların yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz"

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
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