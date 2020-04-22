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Spor

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

2020-04-22 12:30:32 -
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

TRABZON (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.

Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.

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