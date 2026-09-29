Barcelona’da şok sakatlık! Brezilyalı yıldız Galatasaray’a karşı oynayacak mı?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'ın 13 Ekim’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçında karşılaşacağı Barcelona'nın yıldız ismi Raphinha, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. Sezona fırtına gibi başlayan oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Barcelona'ya Raphinha'dan kötü haber geldi.
AVUSTRALYA MAÇINDA SAKATLANDI
Brezilya’nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği hazırlık müsabakasında kasından sakatlık yaşayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, mücadeleyi tamamlayamayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun kesin durumu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Barcelona hücum hattının en önemli kozu olan Raphinha, bu sezona sergilediği üstün performansla damga vurmuştu. Bordo-mavili formayla çıktığı 8 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, toplamda 17 gole doğrudan etki ederek takımının en skorer ismi konumundaydı.
DEV MAÇ 13 EKİM'DE
Şampiyonlar Ligi’ndeki bu kritik randevu, 13 Ekim Salı günü TSİ 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Yıldız oyuncunun Galatasaray karşısında sahada olup olamayacağı merakla bekleniyor.