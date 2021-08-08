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Spor Barcelona'da Messi depremi sürüyor
Spor

Barcelona'da Messi depremi sürüyor

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin bugün Barcelona’ya veda etmek için düzenleyeceği basın toplantısında Başkan Joan Laporta’yı da üstü kapalı bile olsa eleştireceği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 02:16:00 -
Barcelona'da Messi depremi sürüyor

Lionel Messi’nin bugün Barcelona’ya veda etmek için düzenleyeceği basın toplantısında Başkan Joan Laporta’yı da üstü kapalı bile olsa eleştireceği konuşuluyor.

Messi’nin, yeni sözleşme konusunda Laporta’yı sözünde duramadığı ve anlaşma şartlarını sağlayamadığı için tepkili olduğu iddia ediliyor.

Baba Jorge Messi masadan kalktı!

Senelik 40 milyon Euro, 2 yıllık kontrat (5 yılda ödenecekti) üzerinden Barça ile el sıkışan Messi’nin babası, son detayları konuşmak için Başkan Laporta ile masaya oturmuştu.

Başkan, “Kulübün bu ekonomik yapısı sebebiyle sözleşmeyi yapamayız. Ancak 20 milyon Euro’ya inerseniz sözleşmeyi yapabiliriz” dedi ve baba Jorge Messi de masadan kalktı.

Messi’nin eşi ayrılmak istemiyor

Messi’nin, İspanya’da kalmasını en çok isteyen kişi ise eşiydi. Antonella Roccuzzo, çocukları için kurdukları ortamın bozulmaması adına bunu çok istiyordu.

PSG ile 3 yıllık anlaşma yapması bekleniyor

13 yaşında kapısından içeri girdiği Barcelona'dan bir süperstar olarak ayrılan Messi'nin PSG ile 3 yıllık anlaşma yapması bekleniyor.

Paris ekibinin sezon sonunda kontratı bitecek Kylian Mbappe’yi takımda tutamayacağı öne sürülüyor.

Mbappe’yi Real Madrid istiyor ve PSG de en azından bedava gitmesin diye Fransız yıldızı satmak zorunda kalabilir.

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