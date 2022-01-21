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Spor Barcelona'da Dembele krizi! Kadro dışı bırakıldı
Spor

Barcelona'da Dembele krizi! Kadro dışı bırakıldı

105 milyon euro karşılığında transfer olduğu Barcelona'da bir türlü bekleneni veremeyen Ousmane Dembele, istenmeyen adam ilan edildi! Sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Dembele kadro dışı bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 12:11:00 -
Barcelona'da Dembele krizi! Kadro dışı bırakıldı

Barcelona'ya geldiği 2017 yazından bu yana toplamda 700 gün süren 13 sakatlık geçiren 24 yaşındaki Fransız forvet Ousmane Dembele ile Katalan kulübü arasındaki ipler koptu.

Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany, teknik direktör Xavi Hernandez tarafından kadro dışı bırakılan Dembele için "En kısa zamanda kulüpten ayrılmalı." derken, Fransız futbolcuyu sezon sonunda sona erecek sözleşmesini yenilemeye yanaşmamakla suçladı.

Katalan kulübüne 105 milyon euro karşılığında Almanya'nın Borussia Dortmund takımından gelen Dembele ise 4 yıldır Barcelona'da suçlamalara maruz kaldığını savunup, sosyal medya hesabından "Şantaja boyun eğmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

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