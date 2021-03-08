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Spor Barcelona'da Başkan belli oldu
Spor

Barcelona'da Başkan belli oldu

İspanya'nın en büyük kulüplerinden Barcelona'da başkanlık seçim sonuçları açıklandı. Joan Laporta, ikinci kez başkan olarak seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 03:16:00 -
Barcelona'da Başkan belli oldu

Barcelona'da başkanlık seçimi sonucunda Joan Laporta, ikinci kez başkan seçildi.

Laporta'nın kampanyasındaki vaatlerden biri de Lionel Messi'yi takımda tutmak olarak açıklamıştı.

2. kez Barcelona başkanı seçilen Joan Laporta'nın, 2003-2010 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde kazandığı başarılar:

4 La Liga

1 Copa del Rey

3 İspanya Süper Kupası

2 Şampiyonlar Ligi

1 UEFA Süper Kupa

1 Kulüpler Dünya Kupası

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