Barcelona'da Başkan belli oldu
İspanya'nın en büyük kulüplerinden Barcelona'da başkanlık seçim sonuçları açıklandı. Joan Laporta, ikinci kez başkan olarak seçildi.
Barcelona'da başkanlık seçimi sonucunda Joan Laporta, ikinci kez başkan seçildi.
Laporta'nın kampanyasındaki vaatlerden biri de Lionel Messi'yi takımda tutmak olarak açıklamıştı.
2. kez Barcelona başkanı seçilen Joan Laporta'nın, 2003-2010 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde kazandığı başarılar:
4 La Liga
1 Copa del Rey
3 İspanya Süper Kupası
2 Şampiyonlar Ligi
1 UEFA Süper Kupa
1 Kulüpler Dünya Kupası