Barcelona, Türk yıldızı takibe aldı!

Barcelona'nın Türk futbolculara yönelik takibi sürüyor. Rüştü Reçber ve Arda Turan gib isimlerin bir dönem forma giydiği Katalan devi şimdi de Schalke'de oynayan Suat Serdar'ı takibe aldı.

Pep Segura, Eric Abidal ve Ramon Planes'ten oluşan Barcelona'nın gözlemci ekibi Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç izledi. Katalanlar; Liverpool-PSG maçında Adrien Rabiot, Ajax-AEK maçında Frenkie de Jong ve Young Boys-Manchester United maçında Paul Pogba'yı yakın markaja aldı.

Barcelona'nın gözlem ekibi ayrıca Schalke'nin Porto'yla oynadığı maçta Suat Serdar'ı da izledi. Suat Serdar'ı izleyen isim ise Ramon Planes oldu. 21 yaşındaki futbolcu Mainz'dan 10.5 milyon Euro'ya Schalke'ye transfer olmuştu.

Çok yönlü bir oyuncu olan Suat Serdar'ın yanı sıra Barcelona'nın Schalke'de oynayan Bentaleb ve Amine Harit'le de ilgilendiği belirtiliyor