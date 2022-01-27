Barcelona Türk futbolcunun peşinde

Barcelona'nın Bayern Münih'in altyapısında yetişen Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.

Mali zorluklar yaşayan Barcelona, bir yandan da geleceğe yönelik atılımlarını yapmaya devam ediyor. İspanyol devinin, Bayern Münih altyapısında yetişen Türk asıllı oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.

Alman Sport1'in haberine göre; Barcelona, Bayern altyapısında oynayan ve Türkiye 17 yaşaltı milli takımında oynayan Kenan Yıldız ile anlaşmaya çalışıyor. Barça, sezon sonunda Bayyera ekibiyle sözleşmesi bitecek olan genç oyuncuya gelecek planlarını anlattı ve ikna etmeye çalıştı. Barcelona ilk olarak Kenan Yıldız'ı B Takımı'na alacak ve kademeli olarak birinci takıma çıkaracak. Bayern Münih ise geleceğin yıldızları arasında gösterilen hücuma dönük orta saha oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor.

Yıldız'ın performansı

Bayern Münih 17 yaş altı takımıyla 7 maçta 4 gol atan Kenan Yıldız, 19 yaş altı takımında ise 5 maçta 1 gol kaydetti. 16 yaşındaki oyunciu, her iki ligde ise 8 asist yaptı. UEFA Gençlik Ligi'nde ise 3 maça çıkan Kenan Yıldız, Türkiye 17 yaşaltı milli takımıyla da 7 maça çıktı ve 1 gol attı.

Bordo Mavililer, Yusuf Demir'in kiralk sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

Barcelona sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir'de ise beklediği sonucu alamadı. Bordo Mavililer, Yusuf Demir'in kiralk sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Türk asıllı oyuncu kulübü Rapid Wien'e geri döndü.

Devler Yıldız'ın peşinde

Hem Alman hem de Türk pasaportu (Baba Türk, Anne Alman) bulunan Kenan Yıldız'ın ismi Ajax ve İtalyan devi Juventus ile Hollanda'nın önde gelen ekiplerinden Ajax ile de anılmıştı.