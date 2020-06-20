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Spor

Barcelona, Sevilla deplasmanından bir puanla döndü

Sevilla: 0 - Barcelona: 0

Yeniakit Publisher
2020-06-20 01:02:37 -
Barcelona, Sevilla deplasmanından bir puanla döndü

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı.

La Liga'daki beşinci beraberliğini alan Barcelona, 65 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla ise 52 puanla 3. sırada yer aldı.

Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (62), 21 Haziran'da deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.

La Liga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.

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