Barcelona-Rayo Vallecano maçı ne zaman hangi kanalda? Barcelona maçı CANLI İZLE
La Liga’da adım adım şampiyonluk yarışının sonuna yaklaşılıyor. Ligde ikincilik koltuğunda oturan Barcelona, Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona- Rayo Vallecano maçını hangi kanal veriyor.
La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 78 puanlı Real Madrid'in ardından 63 puanla ikinci sırada bulunan Barcelona, Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
Barcelona-Rayo Vallecano maçı ne zaman hangi kanalda? Barcelona maçı CANLI İZLE
Barcelona-Rayo Vallecano maçı 24 Nisan Pazar akşamı saat 22.00’de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Spor Smart ekranlarından naklen yayımlanacak
Barcelona-Rayo Vallecano muhtemel 11:
Barcelona: Ter Stegen; Dest, E Garcia, Lenglet, Alba; Gavi, Busquets, F de Jong; Dembele, Aubameyang, Ferran
Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Maras, Catena, F Garcia; Valentin, Comesana; Isi, Trejo, A Garcia; Guardiola