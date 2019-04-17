Barcelona, Manchester United'ı 3 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona, Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin iki gol atarak yıldızlaştığı maçta Manchester United'ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Barcelona yarı final biletini kaptı

Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etmenin avantajı ile Camp Nou'ya çıkan Barcelona, Lionel Messi'nin 16. ve 20. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz takımlarına en fazla gol atan oyuncu olan Lionel Messi, 32 maçta attığı 24 golün 15'ini Camp Nou'da çıktığı son 10 karşılaşmada kaydetti. İlk yarının son dakikasında Messi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sergi Roberto, altıpas üzerinden çektiği şutta kaleci David De Gea gole izin vermeyince devre 2-0 Barcelona üstünlüğü ile sona erdi. Bu arada ev sahibi ekipte Ivan Rakitic'in ceza sahasında yerde kalmasıyla 11. dakikada kazanılan penaltı, Alman hakem Felix Brych'in pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile yeniden incelemesinin ardından iptal edildi.

Barcelona, 61. dakikada Philippe Coutinho'nun ceza sahası dışından attığı müthiş golle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Man. United'ı, rövanş karşılaşmasında da 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Barcelona, Liverpool - Porto eşleşmesini kazananıyla oynayacak.