Barcelona kendi evinde perişan oldu
İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Barcelona'yı 4-0 mağlup etti ve finalde Osasuna'nın rakibi oldu. Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema hat-trick yaptı.
İspanya Kral Kupası yarı finalindeki Barcelona- Real Madrid eşleşmesinden finale yükselen takım Madrid ekibi oldu. İlk maçta evinde 1-0 yenilen Real Madrid, rövanşta Barcelona'yı paramparça etti.
Real Madrid'de 45+1'de gol perdesini Vinicius açtı. Sonrasında hat-trick'e imza atan Karim Benzema, Vinicius'a asisti yapan isim oldu.
Golleri sıraladı
Benzema, 50'de penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi. 58 ve 81'de attığı gollerle Barcelona'ya tarihi hezimeti yaşattı.
Finale çıktılar
4-0'lık galibiyetle tur atlayan Real Madrid, finalde Osasuna'nın rakibi oldu.
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