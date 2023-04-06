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Spor Barcelona kendi evinde perişan oldu
Spor

Barcelona kendi evinde perişan oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-06 03:45:00 -
Barcelona kendi evinde perişan oldu

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Barcelona'yı 4-0 mağlup etti ve finalde Osasuna'nın rakibi oldu. Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema hat-trick yaptı.

İspanya Kral Kupası yarı finalindeki Barcelona- Real Madrid eşleşmesinden finale yükselen takım Madrid ekibi oldu. İlk maçta evinde 1-0 yenilen Real Madrid, rövanşta Barcelona'yı paramparça etti.

Real Madrid'de 45+1'de gol perdesini Vinicius açtı. Sonrasında hat-trick'e imza atan Karim Benzema, Vinicius'a asisti yapan isim oldu.

Golleri sıraladı

Benzema, 50'de penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi. 58 ve 81'de attığı gollerle Barcelona'ya tarihi hezimeti yaşattı.

Finale çıktılar

4-0'lık galibiyetle tur atlayan Real Madrid, finalde Osasuna'nın rakibi oldu.
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