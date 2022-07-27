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Spor Barcelona Juventus maçı ne oldu? Barcelona-Juventus maç sonucu
Spor

Barcelona Juventus maçı ne oldu? Barcelona-Juventus maç sonucu

Hazırlık maçı kapsamında Barcelona ile Juventus karşı karşıya geldi. Futbolseverler televizyon ve internet üzerinden canlı olarak yayımlanmayan maçın kaç kaç sona erdiğini araştırıyor. Peki, Barcelona-Juventus maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-27 08:58:00 -
Barcelona Juventus maçı ne oldu? Barcelona-Juventus maç sonucu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona ile Juventus hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Barcelona Juventus maçı ne oldu? Barcelona-Juventus maç sonucu

ABD Texas'ta bulunan Cotton Bowl'da oynanan mücadele 2-2 bitti. TSİ gece yarısı 03.00'te başlayan mücadele TV'den yayımlanmadı.

Maçın 34.dakikasında Dembele takımını 1-0 öne geçirdi.

39.dakikada Kean skoru eşitledi: 1-1

40.dakikada Dembele durumu 2-1'e taşıdı.

Maçın sonucunu51'de Keam ilan etti: 2-2

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