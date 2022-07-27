Barcelona Juventus maçı ne oldu? Barcelona-Juventus maç sonucu
Hazırlık maçı kapsamında Barcelona ile Juventus karşı karşıya geldi. Futbolseverler televizyon ve internet üzerinden canlı olarak yayımlanmayan maçın kaç kaç sona erdiğini araştırıyor. Peki, Barcelona-Juventus maçı ne oldu?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona ile Juventus hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Barcelona Juventus maçı ne oldu? Barcelona-Juventus maç sonucu
ABD Texas'ta bulunan Cotton Bowl'da oynanan mücadele 2-2 bitti. TSİ gece yarısı 03.00'te başlayan mücadele TV'den yayımlanmadı.
Maçın 34.dakikasında Dembele takımını 1-0 öne geçirdi.
39.dakikada Kean skoru eşitledi: 1-1
40.dakikada Dembele durumu 2-1'e taşıdı.
Maçın sonucunu51'de Keam ilan etti: 2-2