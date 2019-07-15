Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı - İspanyol kulübü Barcelona, 20 yaşındaki futbolcu Hiroki Abe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'ten transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 1,1 milyon avro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 2018'de Japonya Birinci Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen Abe'nin, B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olacağı belirtildi. Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon avroya çıkacağı ifade edildi.

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