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Spor Barcelona ile Neymar arasındaki kriz çözüldü
Spor

Barcelona ile Neymar arasındaki kriz çözüldü

Barcelona Kulübü, Paris Saint-Germain'e (PSG) transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 15:31:00 -
Barcelona ile Neymar arasındaki kriz çözüldü

Barcelona Kulübü, Paris Saint-Germain'e (PSG) transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Neymar'ın sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden PSG'ye transfer olduğunu öne süren Barcelona Kulübü, Brezilyalı futbolcudan tazminat talep etmişti. Neymar ise buna karşın sözleşmesindeki ödemenin bir kısmını alamadığını belirterek kulübün faiziyle bu ödemeyi yapması gerektiğini savunmuştu.

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