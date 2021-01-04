  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona, Huesca deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
Spor

Barcelona, Huesca deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

Liderlik koltuğuna bir gün sonra yeniden oturan ve iki maç eksiği olan Atletico Madrid, şampiyonluk yarışında avantajını koruyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 01:00:47 -
Barcelona, Huesca deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Barcelona, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.

Barcelona'nın galibiyet golünü 26. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Frenkie de Jong attı.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan Barcelona puanını 28'e çıkararak, 5'inciliğe yükseldi.

Lig sonuncusu Huesca ise 12 puanda kaldı.

- Lider Atletico Madrid

Diğer yandan deplasmanda Alaves'i 2-1 yenen Atletico Madrid, bir gün önce Real Madrid'e bıraktığı lig liderliğini geri aldı.

Şampiyonluk yarışında avantajlı konumunu sürdüren Atletico Madrid iki maç eksiğiyle 38 puanda bulunurken, en yakın takipçisi Real Madrid'in 36 puanı var.

Atletico Madrid'de 9 golü bulunan Luis Suarez, Iago Aspas (Celta Vigo) ve Gerard Moreno (Villarreal) ile gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaşıyor.

Şimdiye kadar kalesinde sadece 6 gol gören Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak da La Liga'da en az gol yiyen kaleci olarak ilk sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar
Dünya

ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler ..
Mehmet Metiner’den çok sert ‘Abdullah Gül’ çıkışı!
Gündem

Mehmet Metiner’den çok sert ‘Abdullah Gül’ çıkışı! "Liderimiz Erdoğan'ı devirmek için..."

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sitem etti.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay