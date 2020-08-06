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Spor

Barcelona genç oyuncuyu renklerine bağladı

İspanya La Liga'da takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:02:00 -
Barcelona genç oyuncuyu renklerine bağladı

Barcelona bu sezon genç oyuncuları almaya devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı.

Maia'yı 4,5 milyon euro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olarak belirlendiği de ifade edildi.

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