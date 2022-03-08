UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray'ın maçının ne zaman oynanacağı merak konusu. Peki, Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman hangi gün?

Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Lig son 16 turu Galatasaray kadrosu!

Barcelona, Avrupa Ligi son 16 turu maçında Galatasaray'ı 10 Murt Perşembe akşamı konuk edecek. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Barcelona-Galatasaray maçı Exxen platformundan yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport maçı şifresiz yayımlayacak.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araújo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Traoré, Aubameyang

Galatasaray: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

“Galatasaray maçı zorlu geçecek”

Galatasaray maçı öncesinden Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta açıklamalarda bulundu. Laporta , "Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum" dedi.