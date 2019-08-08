Barcelona, Elmas'ı üzdü Napoli, Elmas'ın ilk 11'de sahaya çıktığı ve 57 dakika oynadığı maçta Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

Napoli ile Barcelona hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı.



Barcelona 38. dakikada Busquets'in attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın 42. dakikasında Umtiti'nin kendi kalesine attığı golle skora denge geldi.



Son sözü 79. dakikada Ivan Rakitic söyledi. Napoli'de Eljif Elmas ilk 11'de sahaya çıktı ve 57 dakika oynadı.

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