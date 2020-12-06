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Spor Barcelona, deplasmanda Cadiz'e yenildi
Spor

Barcelona, deplasmanda Cadiz'e yenildi

Cadiz: 2 - Barcelona: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:59:02 -
Barcelona, deplasmanda Cadiz'e yenildi

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Barcelona, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'e 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Gimenez'in golüyle öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Barcelona, ikinci yarının 57. dakikasında Cadiz'in defans oyuncusu Pedro Alcala'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.

Maçın 63. dakikasında Alvaro Negredo'nun golüyle bir kez daha önce geçen Cadiz, karşılaşma sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini alan, iki maç eksiği bulunan Barcelona, 14 puanla 7.liğe düştü.

Katalan takımı, Cadiz maçı öncesinde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Ligde 5. galibiyetini alan Cadiz ise 18 puanla 5.liğe çıktı.

La Liga'da 12. haftanın diğer maçında Atletico Madrid, sahasında Valladolid'i 2-0 yendi. İki maç eksiği olan Atletico Madrid, 26 puanla liderliğe yükseldi.

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