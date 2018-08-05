Barbunya salatası nasıl yapılır?
Barbunya salatası nasıl yapılır? Barbunya salatası yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?05 Ağustos 2018 Pazar 18:23
MALZEMELER
500 gr haşlanmış barbunya
1 kutu mısır
Közlenmiş kırmızıbiber
1 büyük boy kırmızı soğan
Dereotu
Maydanoz
Yarım limon
Tuz
Sıvı yağ
NASIL YAPILIR?
Öncelikle soğanı söğüş olarak doğrayın.
Daha sonra yeşillikleri doğrayın. Kırmızıbiberi de doğrayın.
Derin bir kaba haşlanmış barbunyayı, mısırı ve doğranan diğer malzemeleri alarak karıştırın.
Üzerine yağ, limon ve tuzunu katın. Servise hazır.
Afiyet olsun.
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