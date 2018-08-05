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Barbunya salatası nasıl yapılır?

Barbunya salatası nasıl yapılır? Barbunya salatası yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

05 Ağustos 2018 Pazar 18:23
Barbunya salatası nasıl yapılır?

MALZEMELER

500 gr haşlanmış barbunya

1 kutu mısır

Közlenmiş kırmızıbiber

1 büyük boy kırmızı soğan

Dereotu

Maydanoz

Yarım limon

Tuz

Sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğanı söğüş olarak doğrayın.

Daha sonra yeşillikleri doğrayın. Kırmızıbiberi de doğrayın.

Derin bir kaba haşlanmış barbunyayı, mısırı ve doğranan diğer malzemeleri alarak karıştırın.

Üzerine yağ, limon ve tuzunu katın. Servise hazır.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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