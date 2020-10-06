Barbunya pilaki nasıl yapılır?
Kolay pilaki tarifi| Lezzetli ve farklı bir tarif arıyorsanız; barbunya pilaki hazırlayabilirsiniz. Pek çok kişi barbunya pilakinin püf noktalarını, nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, barbunya pilaki nasıl yapılır? | Barbunya pilaki malzemeleri | Pratik barbunya pilaki.
Barbunya ve zeytinyağın uyumuyla hazırlanan pilaki sofralara salatayla birlikte eşlik eden özel lezzetlerinden biridir. Birkaç malzemeyle dillere destan bir pilaki hazırlayabilirsiniz. Peki, barbunya pilaki nasıl yapılır?
Barbunya pilaki tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo barbunya
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 diş sarımsak
- Yarım limonun suyu
- 1 çay kaşığı tozşeker
- Tuz
Üzeri için;
- Maydanoz
Barbunya pilaki nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı küp küp doğrayın. Ardından sarımsağı rendeleyin.
Soğan ve sarımsağı pembeleşinceye kadar zeytinyağında soteleyin.
Ardından tencereye salçayı ekleyin. Salçanın kokusu çıkınca patates, havuç ve az haşlanmış barbunyayı tencereye ekleyin.
Tencereye şeker, tuz ve limon suyunu ekleyin.
Ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.
Pilaki pişince servis tabağına alın ve üzerini maydanozla süsleyin.