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Barbekü bacası demirine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evin barbekü bacası önünde bulunan demire sıkışan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:22:04 -
Barbekü bacası demirine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evin barbekü bacası önünde bulunan demire sıkışan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.


Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Altınoluk Piryağ Sitesi Palmiye Sokak’ta meydana geldi. Komşuları evin barbekü bacasından kedi sesi duyması üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Altınoluk Müfreze itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedi ekiplerin yoğun uğraşı sonucu demiri keserek kediyi kurtardı. Çevre sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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