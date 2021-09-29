Barbaroslar'dan nefes kesen yeni tanıtım

TRT ekranlarında başlayan ve yeni sezon dizileri içerisinde en iddialısı olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu hafta 3. bölümü ile ekranda olacak. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizi ilk bölümü ile dikkati çekti.

Konusu ve kadrosu ile büyük beğeni toplayan ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatına ışık tutan dizinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Hızır Reis'in İshak'a, "Gemilerdeki hainler kimmiş ağabey? Bize, bizim diyarımızda hainlik edecek nankörler mi varmış?" dediği görüldü.

Fragmanda Oruç Reis İsabel'e, "Sana bir sualim olacak, cevabı çok mühim" derken, Isabel ise Oruç Reis'e, "Senin için yapacağım" sözü ile karşılık veriyor.

Yayınlanan fragmanda nefes kesen sahneler seyirciyi heyecanlandırırken, dizi 30 Eylül Perşembe günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.