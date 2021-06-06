Barbaroslar için tarih verdi! Engin Altan Düzyatan’dan flaş açıklamalar

Teşkilat, Uyanış Büyük Selçuklu, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dev prodüksiyonlu yapımlarla öne çıkan TRT, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı ile zirveyi elden bırakmadı.

TRT yine dev bir prodüksiyonu olan iddialı diziyle zirve yarışına girecek. Uzun süre ön hazırlıkları yapılan geçtiğimiz ay çekimlerine başlanan Barbaroslar dizisi bomba gibi gelecek.

Doğan Ümit Karaca’nın yönetmenliğini yaptığı dizide açık deniz sahnelerine geçilmişti. Marmaris ve Antalya’da çekimleri süren dizide Oruç Reis karakterini oynayacak Engin Altan Düzyatan’ın sıkı çalıştığı konuşuldu.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki 5 sezonluk başarısının ardından Kurşun isimli 6 bölüm süren yapım ile ekranda yer alan Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar’ın yayın tarihini duyurdu.

Eylül ayında dizinin başlayacağını ifade eden Engin Altan Düzyatan, “Biz çalışmalara başladık. Devam de ediyoruz. Her halde Eylül ayında… Kanal daha net bir açıklama yapacaktır, ya da yapımcı” dedi.

Eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte görüntülenen ve dizi hakkında da konuşan oyuncu, ''Çok kitap okuduk. Dönemle ilgili çok araştırma yaptım” diyerek proje için yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Tarihi dizilere olan yoğun ilgiyi de değerlendiren oyuncu, “Araya başka bir iş aldım, denedim başka bir şey. Bu aralar bu tarz işler çok fazla. Biz de öyledir, bir iş tutuğu zaman arkası gelir o işlerin. Şu anda da böyle rollerde oynamaktan zevk alıyorum gerçekten” diye konuştu.