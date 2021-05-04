Barbaroslar dizisinden kötü haber geldi! Çekimler durduruldu
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynayacağı Barbaroslar dizisinde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerin durdurulduğu öğrenildi.
Engin Altan Düzyatan, çekimlerine yeni başladığı ‘Barboroslar’ dizisinden kötü haber geldi.
Snob Magazin'in haberine göre, denizde aksiyon ve savaş sahnelerini çeken ekipte koronavirüs vakasının görülmesi üzerine set durdu. Testi pozitif çıkan 10 kişi karantinaya alındı.
Barbaroslar dizisinin konusu nedir?
Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının konu edildiği "Barbaros" dizisinin başrolünü Çağatay Ulusoy üstleniyor. Barbaros dizisinde, Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Ulaş Tuna Astepe oynayacak. Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor.