  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa’da artan İslam düşmanlığı endişel
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Emniyetten Alparslan Kuytul'un oğluna ilişlkin açıklama
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
Medya Barbaroslar dizisinden kötü haber geldi! Çekimler durduruldu
Medya

Barbaroslar dizisinden kötü haber geldi! Çekimler durduruldu

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynayacağı Barbaroslar dizisinde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerin durdurulduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:51:00 -
Barbaroslar dizisinden kötü haber geldi! Çekimler durduruldu

Engin Altan Düzyatan, çekimlerine yeni başladığı ‘Barboroslar’ dizisinden kötü haber geldi.

Snob Magazin'in haberine göre, denizde aksiyon ve savaş sahnelerini çeken ekipte koronavirüs vakasının görülmesi üzerine set durdu. Testi pozitif çıkan 10 kişi karantinaya alındı.

Barbaroslar dizisinin konusu nedir?

Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının konu edildiği "Barbaros" dizisinin başrolünü Çağatay Ulusoy üstleniyor. Barbaros dizisinde, Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Ulaş Tuna Astepe oynayacak. Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan'a Mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü! Gururla paylaştı
Gündem

Mehmet Ceyhan'a Mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü! Gururla paylaştı

Pandemi döneminde en çok tartışılan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a Masonların 'görünen yüzü' olarak bilinen Rotary Kulübü'nd..
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İBB'den açıklama geldi
Gündem

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İBB'den açıklama geldi

İBB tarafından satın alınan bin 200 attan 978'inin kaybolduğu haberlerinden sonra sosyal medyada dolaşan bir görüntü şüpheleri artırdı. ..
Alabarda: Kılıçdaroğlu kendini çukura attı
Gündem

Alabarda: Kılıçdaroğlu kendini çukura attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Solcu değiliz" açıklamasına ilişkin yorum yapan Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve stratejist Yus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay