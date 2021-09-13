Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro’yu kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 16 Eylül Perşembe günü TRT 1’de izleyicinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yayınlanan fragmanı ile merak uyandırdı. Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis, Oruç Reis) döneminin anlatıldığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizi oyuncuları da merak ediliyor. Peki Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları kim? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kimler oynuyor?

Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde oynuyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Pietro kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Pietro karekteri bir hayli merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 'Pietro' Yiğit Özşener oynuyor. Peki Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener nereli? Yiğit Özşener hangi dizilerde oynadı?

Yiğit Özşener kimdir?

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde doğdu. Yiğit Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995'te Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “Gergedanlaşma” ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya’da gerçekleştirilen festivallere katıldı.

Ardından sırasıyla Harold Pinter’in yazdığı “Gitgel Dolap”, Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “Oyuncu” gibi oyunlarda yer aldı. 2000 yılında Delphi’de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali’nde, Thedoros Terzopoulos’un yönettiği “Herakles” üçlemesinde oynadı.

2001 yılında Studio Oyuncuları'nın “Gergedanlaşma” oyununda tekrar yer aldı. 2006 yılı Dünya Tiyatro Olimpiyatları bünyesinde Türk-Yunan ortak yapımı Thedoros Terzopoulos yönetiminde Persler projesinde oyunculuk yaptı. 2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nın 'Dava'sından yola çıkarak yazdığı 'İstanbul'da Bir Dava' adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. ÇASOD üyesi olan sanatçı, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Yiğit Özşener hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2001 Üzgünüm Leyla

Karanlıkta Koşanlar Mehmet

2002 Unutma Beni Esat

Zeybek Ateşi gazeteci Burak Mini Dizi

2003 Estağfurullah Yokuşu Sadi

2004 Arapsaçı

24 Saat Yiğit

2005 Rüzgarlı Bahçe Ozan Mini Dizi

2006 Rüya Gibi Cenk Öztürk

2007-2009 Dudaktan Kalbe Cemil Paşazade

2007 Kayıp Mini Dizi

2009-2011 Ezel Cengiz Atay

2012 Son

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi Ferhat

2013 İntikam Rüzgar Denizci

Galip Derviş Engin Seçim Konuk Oyuncu

2017 Cesur Ve Güzel Rıza

2018 Bozkır Seyfi

2020 Ramo Yavuz

2021 Kırmızı Oda Zafer Konuk Oyuncu

Yiğit Özşener rol aldığı filmler

2000 Herkes Kendi Evinde

2001 Yeşil Işık

2002 O Şimdi Asker Omer

2003 Giz

Crude (Fırsat) Ali

2004 Çalınan Ceset Yiğit TV Filmi

One Day In Europ Plis

Gece 11:45 Okan

2005 Tombala TV Filmi

Last Looks

2006 Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak Yunus TV Filmi

Beş Vakit Yusuf

2008 Kung Fu Panda seslendirme

Prenses Lissi ve Karadamı Yeti seslendirme

2009 Güneşi Gördüm Caner

2011 Aşk Tesadüfleri Sever Burak

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