Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro’yu kim oynuyor?
Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği üstün performans ile izleyicinin beğenisini kazanan Engin Altan Düzyadan yer almakta. Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı dizisinde Pietro rolünü kimin oynadığı ise Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı ilk fragmanının yayınlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Peki Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı Pietro kimdir? Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı Pietro’yu kim oynuyor? Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı Pietro karekterini kim oynuyor?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 16 Eylül Perşembe günü TRT 1’de izleyicinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yayınlanan fragmanı ile merak uyandırdı. Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis, Oruç Reis) döneminin anlatıldığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizi oyuncuları da merak ediliyor. Peki Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları kim? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kimler oynuyor?
Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde oynuyor.
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Pietro kim oynuyor?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Pietro karekteri bir hayli merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 'Pietro' Yiğit Özşener oynuyor. Peki Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener nereli? Yiğit Özşener hangi dizilerde oynadı?
Yiğit Özşener kimdir?
Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde doğdu. Yiğit Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995'te Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “Gergedanlaşma” ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya’da gerçekleştirilen festivallere katıldı.
Ardından sırasıyla Harold Pinter’in yazdığı “Gitgel Dolap”, Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “Oyuncu” gibi oyunlarda yer aldı. 2000 yılında Delphi’de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali’nde, Thedoros Terzopoulos’un yönettiği “Herakles” üçlemesinde oynadı.
2001 yılında Studio Oyuncuları'nın “Gergedanlaşma” oyununda tekrar yer aldı. 2006 yılı Dünya Tiyatro Olimpiyatları bünyesinde Türk-Yunan ortak yapımı Thedoros Terzopoulos yönetiminde Persler projesinde oyunculuk yaptı. 2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nın 'Dava'sından yola çıkarak yazdığı 'İstanbul'da Bir Dava' adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. ÇASOD üyesi olan sanatçı, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Yiğit Özşener hangi dizi ve filmlerde oynadı?
2001 Üzgünüm Leyla
Karanlıkta Koşanlar Mehmet
2002 Unutma Beni Esat
Zeybek Ateşi gazeteci Burak Mini Dizi
2003 Estağfurullah Yokuşu Sadi
2004 Arapsaçı
24 Saat Yiğit
2005 Rüzgarlı Bahçe Ozan Mini Dizi
2006 Rüya Gibi Cenk Öztürk
2007-2009 Dudaktan Kalbe Cemil Paşazade
2007 Kayıp Mini Dizi
2009-2011 Ezel Cengiz Atay
2012 Son
Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi Ferhat
2013 İntikam Rüzgar Denizci
Galip Derviş Engin Seçim Konuk Oyuncu
2017 Cesur Ve Güzel Rıza
2018 Bozkır Seyfi
2020 Ramo Yavuz
2021 Kırmızı Oda Zafer Konuk Oyuncu
Yiğit Özşener rol aldığı filmler
2000 Herkes Kendi Evinde
2001 Yeşil Işık
2002 O Şimdi Asker Omer
2003 Giz
Crude (Fırsat) Ali
2004 Çalınan Ceset Yiğit TV Filmi
One Day In Europ Plis
Gece 11:45 Okan
2005 Tombala TV Filmi
Last Looks
2006 Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak Yunus TV Filmi
Beş Vakit Yusuf
2008 Kung Fu Panda seslendirme
Prenses Lissi ve Karadamı Yeti seslendirme
2009 Güneşi Gördüm Caner
2011 Aşk Tesadüfleri Sever Burak
Kaybedenler Kulübü Mete
Dedemin İnsanları İbrahim
2014 Ocak Ayının İki Yüzü
2017 İşe Yarar Bir Şey
2018 Kaybedenler Kulübü Yolda Mete