Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı İlyas Reis kimdir, İlyas Reis’i oynayan kim?
İlyas Reis karakterini kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise hem karakterleri hem de oyuncuları araştırmaya başladı. Peki, İlyas Reis gerçekte kim?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisini izleyenler İlyas Reis’in kim olduğunu araştırmaya başladı.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı İlyas Reis kimdir, İlyas Reis’i oynayan kim?
İlyas Reis, . Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür.
Caner Topçu kimdir?
Dizide İlyas Reis karakterini Caner Topçu oynuyor. Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış, Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu.