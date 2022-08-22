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Medya Barbaroslar Akdeniz'in Kılcı'ndan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan kara haber geldi
Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılcı'ndan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan kara haber geldi

Barbaroslar Akdeniz'in Kılcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın yeni sezon için çekeceği Rehber isimli dizi iptal oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:10:00 -
Barbaroslar Akdeniz'in Kılcı'ndan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan kara haber geldi

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi merak ediliyordu. Son aktarılan gelişmelere göre, ünlü oyuncunun Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ardından Rehber isimli bir diziyle kamera karşısına geçeceği öğrenilmişti. Rehber dizisiyle ilgili herkesi şaşırtacak bir karar alındı ve Engin Altan Düzyatan'ın hayranları bu gelişmeye çok şaşırdı. Gold Film'in imzasını taşıyacak olan Rehber dizisi için bir süreliğine iptal kararı alındığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ardından Rehber isimli bir diziyle kamera karşısına geçeceği öğrenilmişti.

Rehber dizisiyle ilgili herkesi şaşırtacak bir karar alındı ve Engin Altan Düzyatan'ın hayranları bu gelişmeye çok şaşırdı.

İptal kararı

Gold Film'in imzasını taşıyacak olan Rehber dizisi için bir süreliğine iptal kararı alındığı öğrenildi.

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