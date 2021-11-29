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Gündem Barbaros Şansal'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi
Gündem

Barbaros Şansal'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

Türkiye'ye yönelik rezil sözleriyle bilinen Barbaros Şansal, bu kez yüzde 52 ile halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 13:21:00 - 2021-11-29 13:25:03

Geçtiğimiz aylarda "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın, sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" sözleriyle gündeme gelen fondaş gazeteci Sedef Kabaş, programına Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Barbaros Şansal'ı konuk aldı.

Yalan terörünün önde gelen isimlerinden Sedef Kabaş ve KKTC'de yaşayan Türkiye düşmanı Şansal'ın iktidarı itibarsızlaştırmak için onlarca gerçek dışı bilgi ve tezviratın ardından sıra ölüm tehdidine geldi.

Yalanın dozunu arttıran Şansal, "Sosyal linci fiziksel linci alkışlayan bir hükümet stratejisiyle karşı karşıyayız" iddiasını ortaya attı.

Kabaş da yine en iyi yaptığı algı operasyonuna girişerek, "Hatta Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesini Erdoğan grup toplantısında gösterdi. Ve Meral Akşener'e yapılan saldırı sonrasında da, 'daha bunlar iyi günleriniz daha neler göreceksiniz' dedi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Şansal kendisini kaybedip içinden gelenleri söyledi. Hinduizm ve Budizm'in bir kuralı olan 'Karma'yı örnek göstererek Başkan Erdoğan'ın Saddam Hüseyin ve Kaddafi'nin öldürülmesine benzer bir akıbete uğrayacağını ima etti.

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