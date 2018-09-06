Barbaros Şansal'a tepki gösteren KKTC'li parti başkanına skandal dava!

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Uyuşturucuyla yakalanınca KKTC'den sınırdışı edilen ve hakkında giriş yasağı konulan daha sonra ise yeni gelen hükümetin giriş yasağını kaldırması üzerine KKTC'ye yeniden giriş yapan 'eşcinsel sapkın' terzi yamağı Barbaros Şansal'a Lefkoşa'da sosyal medyadaki küfürler ve hakaretleri nedeniyle tepki gördü.

SOSYAL MEDYADA ATIP TUTAN TERZİ YAMAĞI DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNDÜ

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bir restorana giren Türkiye ve KKTC'ye yönelik nefret söylemleriyle bilinen Barbaros Şansal, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai’nin tepkisiyle karşılaştı.

Barbaros Şansal'a sert tepki! "İşgal altında dediğin KKTC'de ne işin var!"

"KÜFRETTİĞİN KKTC'DE NE İŞİN VAR"

Büsküvütçü,Şansal'a "Güneye gidip, bize işgalci diyorsun, bize sövüyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC'de ne işin var?" sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye ve KKTC hakkında sosyal medyadan atıp tutan Şansal ise Büsküvütçü'nün sözleri karşısında dut yemiş bülbüle döndü. Ne diyeceğini bilemeyen terzi yamağının dilini yutması dikkat çekti.

KKTC'DE SKANDAL İŞLEM

Elinin kolunu sallayarak gezen ve hakaretlerine devam eden Barbaros Şansal'ın KKTC'nin Türkiye tarafından işgal edildiğine yönelik sözlerine karşı hiç bir işlem yapmayan KKTC polis ve savcısı, Büsküvütçü ve Atai için anında yasal işlem başlattı.

Barbaros Şansal'a yönelik hiçbir hakaret ve fiziksel şiddette bulunmadan tepkisini gösteren Büsküvütçü ve Atai için "rahatsızlık", "itale-i lisan" ve "uygunsuz tavır" suçlarından dava açılması manidar karşılandı.

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