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Barbaros Şansal'a sert tepki! "İşgal altında dediğin KKTC'de ne işin var!"

Türkiye'ye hakaretlerde bulunması nedeniyle hakkında yargı süreci başlatılan Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gittiği restoranda, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile karşılaştı. Büsküvütçü'nün "Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC'de ne işin var?" dediği Şansal, tepki vermedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:41
Barbaros Şansal'a sert tepki! "İşgal altında dediğin KKTC'de ne işin var!"

Sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'ye ve halka hakaretlerde bulunması nedeniyle, geçen yıl, KKTC'den sınır dışı edilip, Türkiye'ye gönderilen ve hakkında yargı süreci başlatılan 'eşcinsel sapkın' olarak bilinen terzi yamağı Barbaros Şansal hakkındaki 'sınır dışı' kararı yeni hükümet tarafından kaldırılmıştı. 

KKTC'de bulunan Şansal, gittiği restoranda MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve parti üyeleriyle karşılaştı.

Büsküvütçü, Şansal'a "Güneye gidip, bize 'İşgalci' diyorsun, bize sövüyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC'de ne işin var?" dedi. Şansal ise Büsküvütçü karşısında dilini yuttu. Bu anlar, restorandaki müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Barbaros Şansal'ın cezası onanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:41
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