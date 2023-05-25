Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Şok etti...

Barbaros Hayreddin önündeki engelleri aşabilecek mi?

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, 26 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de on sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yeni bölümü yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda bu hafta neler olacak;

Barbaros Hayreddin, Pargalı’yı vuran Seydi Ali’ye öfkelidir. Marcela’nın her şeyi Barbaros Hayreddin’e anlattığını öğrenen Luna başka bir gerçeği daha yine Marcela’dan öğrenir. Seydi Ali’nin yakalanmasını isteyen Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin’in de huzuruna çıkıp hesap vermesi adına emir verir. Ayas Paşa’nın Barbaros’a itimadıyla biraz daha vakit kazanan Barbaros Hayreddin bu kirli tertibi çözmek için harekete geçer ve Lord Chavez’in yakalanmasını ister. Çünkü Seydi Ali, Lord Chavez’i olay yerinde gördüğü için silahının ateşlediğini söylemiştir.

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Ada haritasının Luzatto’da olduğunu Luna’dan öğrenen Barbaros Hayreddin Payitaht’tan çıkışların durdurulması için emir verir. Luna’yla yüzleştiğinde ise Ada haritasının Luzatto’da olduğunu öğrenir. Luzatto ise Dorya’yı kurtarmak için Chavez’e Barbaros’la görüşmesini söyler. Her şeyin birbirine karıştığı Payitaht’ta Barbaros Hayreddin’in önü yine engellerle doludur… Zindandaki Dorya’yı zehirlemek isteyen Pargalı İbrahim Paşa’nın bu tertibini engellemek isteyen Barbaros Hayreddin panzehir arayışına girer. Haritanın bulunabilmesi için Dorya’nın yaşaması şarttır. Aksi durumda Luzatto Ada haritasını Barbaros’a vermeyecektir.

Dorya’nın iyileşmesiyle her şeyi Kanuni Sultan Süleyman’a Chavez’in itiraf etmesini isteyen Barbaros Hayreddin’i Ada haritasının doğru çizimleri için zorlu bir Vatikan seferi beklemektedir.

’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.