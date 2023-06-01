Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Flaş gelişme... Harekete geçildi!

Barbaros ve leventleri ihanetle suçlanıyor…

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, 1 2 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de on dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yeni bölümü yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda bu hafta neler olacak;

Barbaros Hayreddin ve leventleri kütüphanede Marcus tarafından yakalanır. İdam edilmekle karşı karşıya kalırlar. Salih’in kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş olan Şarlken, İsabella’yı da bundan haberdar olduğu için cezalandıracaktır. Bununla beraber İstanbul’daki Amiral Dorya’ya Vatikan’daki Salih’i bulup, infaz etmesi için haber gönderir. Pargalı İbrahim Paşa, suikast tertibiyle alakalı Barbaros Hayreddin’in aleyhine Luna’yla planın devamını oynamaya devam eder.

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Pargalı İbrahim Paşa, Barbaros Hayreddin’in Vatikan’daki kalede tutulan Cem Sultan’ın torununun yanına gittiğini Kanuni Sultan Süleyman’a söyler. Barbaros’un niyetinin şehzadeyle beraber Payitahta dönüp ikilik çıkarmak olduğunu ifade eder. Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros’la beraber bütün leventlerinin tutuklanması için Kemankeş Paşa’ya emir verir. Vatikan’daki Barbaros ve leventleri ise Marcus tarafından tuzağa çekilmiş, soluğu zindanda almışlardır. Ada haritasını bulmak için gittiği Vatikan’da haritayı bulan Barbaros Hayreddin ve leventleri, Pargalı İbrahim Paşa’nın tertibiyle ihanetle suçlanır, İstanbul’da kadının huzuruna çıkartılması için hazırlıklar yapılır. Barbaros Hayreddin’in masum olduğunu ispatlamak için Şahsuvar’ın şahitliği gereklidir ancak kayıptır. Şahsuvar Ayas Paşa konağından kaçmıştır…

İbrahim Paşa’ya suikast tertibiyle suçlanan Barbaros Hayreddin, Kandiyeli, Seydi Ali Reis, Turgut Reis, Yareli ve Deli Cafer hakkında yargılanmaya başlanır. Kandiyeli, cezası idam olan bu suçlamadan aklanarak çıkmaları için Şahsuvar ve Luna’nın şahitlik etmeleri adına ikiliyi aramaya başlar. Barbaros Hayreddin ise şehzadeyle beraber İstanbul’a gelmekte ve Pargalı İbrahim Paşa’nın başka bir tertibi de onları beklemektedir.

’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.