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Medya Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Flaş gelişme...
Medya

Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Flaş gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-04-06 10:21:00 -
Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Flaş gelişme...

Barbaros Hayrettin Paşa, başındaki belalardan kurtulmuş olsa da hala bunları yapan haini bulamamıştır… Seyyare Hatun kurtarılmıştır. Mia De Luna ise Barbaros Hayreddin Paşa’nın kendisini fark etmesinden korkmaktadır. Payitaht’a tüm dengeleri değiştirecek olan Pargalı İbrahim Paşa gelir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayreddin Paşa’ yı Kaptan-ı Derya yapmak istemesine karşın Pargalı İbrahim Paşa’nın başka planları vardır.

Barbaros Hayrettin Paşa, başındaki belalardan kurtulmuş olsa da hala bunları yapan haini bulamamıştır… Seyyare Hatun kurtarılmıştır. Mia De Luna ise Barbaros Hayreddin Paşa’nın kendisini fark etmesinden korkmaktadır. Payitaht’a tüm dengeleri değiştirecek olan Pargalı İbrahim Paşa gelir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayreddin Paşa’ yı Kaptan-ı Derya yapmak istemesine karşın Pargalı İbrahim Paşa’nın başka planları vardır.

Barbaros Hayreddin Paşa, Kemankeş Paşa’dan işlerin arkasında kim varsa onu bulmasını ister, Kemankeş Paşa ise kendisini yönlendiren Şahsuvar’a gider. Şahsuvar bütün oyunların arkasındaki ismi verir: Pargalı İbrahim Paşa… Barbaros Hayreddin Paşa öte yandan adamlarına kendisini kurtaran hançerin üzerindeki işareti araştırma emri vermiştir. Aydın Reis işin peşindeyken Andrea Doria ’nın adamları tarafından esir alınır. Tam bu sırada Barbaros Hayreddin’ e Pargalı İbrahim Paşa tarafından şok bir teklif getirilir. Andrea Doria ile aynı masaya oturacak ve onunla anlaşacaktır. Barbaros Hayreddin asla Andrea Doria ile aynı masaya oturmayacakken Aydın Reis’in kaçırılmasından dolayı Andrea Doria ile görüşmeyi ister.

Kral Şarlken’in sarayından Salih Reis’in gönderdiği haber Barbaros Hayreddin’in dikkatini çeker. Papa’nın bir oğlu vardır ve bu vesika Rum Patriği’nin hanesinde gizlidir. Barbaros adamlarına o vesikayı bulmaları için emir verirken Büyük Ada’da Doria ile buluşacaktır. Doria ’nın planı büyüktür. Aydın Reis’i tehdit olarak kullanacak ve Barbaros Hayreddin anlaşmaya zorlayacaktır. Pargalı İbrahim Paşa da hakem olarak bu ortaklıkta masaya oturacaktır. Fakat Barbaros Hayreddin dört koldan yaptığı planı kimse bilmez. Barbaros Hayreddin hem vesikayı bulup hem de Aydın Reis’i kurtarabilirse ona karşı oynanan oyunlara bir son verebilecektir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.
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Yorumlar

Adem Be Yaaa

Tarihi diziler... Gerek aksiyon gerekse askeri veya siyasi manevralar bakımından zengin bir tarihi mirasa sahip ama bizim senaristler bir bölüm kahramanımızı veya bir yakınının keferelere kaçırtıyorlar. Sonraki bir veya üç bölümde (senaristin insafına kalmış) onun kurtarılmasını seyirci sabırla beklemek zorunda kalıyor. Sığ bakıyorlar dizisini çektikleri karakterlere ve onların etraflarında cereyan etmiş tarihi olaylara. Sığ bakıyorlar.
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