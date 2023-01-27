Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni 6. bölüm: İbn-i Sina’ nın kitabını almak için oyun hamlesi ne olacak?

“Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı”

Hayreddin İbni Sina’nın kitabını alabilecek mi?

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı, bu akşam (27 Ocak Cuma) saat 20.00’de altıncı bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda 6. bölüm yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı’nda neler olacak:

Aydın Reis’i vebalı fare ısırdığı için karantinaya alınır. Derviş’in Aydın Reis’i tedavi edebilmek için İbni Sina’nın kitabına htiyacı vardır. Barbaros Hayreddin ve Luna kitabı almaya, Dük Sforza’ nın yanına giderler, orada başlarına geleceklerini bilmeden.

Kemankeş Paşa, validesi Halime Hatun’un itirazlarına, Seyyara hanımın onu istememesine rağmen, aşkının peşinden gitmeye kararlıdır. Seyyare Hatunu ikna edebilecek midir?

Murad Efendi, Orsini’ ye artık casusluk yapmayacağını çünkü Nazife’nin ona güvenmediğini, güvenini kazanmak için daha dikkatli davranması gerektiğini söyler. Orsini ise elindeki sahte belgeyle onu tehdit eder.

Nazife Hatun ise Murad Efendi’ ye haksızlık yaptığını düşünür, ondan af diler ve dönmesini ister. Murad Efendi dönecek midir?

Salih Reis, Kral Şarlken’in Kudüs Şövalyeleri ile görüşeceğini öğrenir. Şarlken Malta adasını şövalyelere verir ve Malta Birliği kurulmuş olur. Kral Şarlken’ le beraber Osmanlı devletine karşı savaşacaklardır.

Barbaros Hayreddin, İbn-i Sina’ nın kitabını almak için Mia De Luna ile Dük Sforza’ ya giderler fakat orada her şey umdukları gibi gitmez ve kavgaya tutuşup esir düşerler. Dük Sforza onlara idam edileceklerini söyler. Dük Sforza’ nın elinden nasıl kurtulacaklar?

Barbaros Hayrettin dizi oyuncuları

‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 6. Bölüm yayınlandı