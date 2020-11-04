Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin Kıbrıs çıkarması hazımsızlığa neden oldu
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne Kıbrıs'ta bulunan gaz yataklarında yaptığı sismik keşif çalışmalarını durdurma çağrısı yaptı.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz'de Tanux-1 ve Apollo Moon isimli gemilerle sismik çalışmalar yürüteceği alan için yeni Navtex ilan edilmişti.
Türkiye'nin Navtex ilanına karşı bir Navtex yayınlayan Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükümeti, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinde keşif çalışmalarını durdurmasını talep etti.
Güney Kıbrıs'tan skandal nitemele
Güney Kıbrıs tarafı, Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 16 Şubat'a kadar ilan edilen Navtex kapsamındaki misyonu, 'Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde ve kara sularındaki yasadışı faaliyetler' olarak niteledi.