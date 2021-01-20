Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için tarih belli oldu mu?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin bulunduğu Barbaros dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey’e hayat veren Engin Altan Düzyatan, tekrar bir tarih dizisiyle karşımıza çıkacak. Barbaros dizisi hakkında son dakika gelişmelerini birçok kişi yakından takip ediyor. Peki, Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için tarih belli oldu mu? Barbaros dizisinin konusu nedir? Barbaros dizisinde hangi oyuncular olacak? Barbaros dizisi ne zaman başlayacak?