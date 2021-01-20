Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için tarih belli oldu mu?
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin bulunduğu Barbaros dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey’e hayat veren Engin Altan Düzyatan, tekrar bir tarih dizisiyle karşımıza çıkacak. Barbaros dizisi hakkında son dakika gelişmelerini birçok kişi yakından takip ediyor. Peki, Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için tarih belli oldu mu? Barbaros dizisinin konusu nedir? Barbaros dizisinde hangi oyuncular olacak? Barbaros dizisi ne zaman başlayacak?
Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın senaristliğini üstlendiği Barbaros dizisinin yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler bulunuyor.
Barbaros dizisinin konusu nedir?
Barbaros dizisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı konu alınacak.
Barbaros dizisinde hangi oyuncular olacak?
Dizinin başarılı oyuncusu olan Engin Altan Düzyatan Oruç Reis rolüne oynayacak. Barbaros Hayrettin Paşa rolüne ise Ulaş Tuna Astepe oynayacak.
Dizinin diğer oyuncu kadrosuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Barboros dizisi ne zaman başlayacak?
Barbaros dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.