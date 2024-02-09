Barbar İsrail'i sarsan olay! Suriye: O anda Golan yönünden gelen İsrail'in iki İHA'sı düşürüldü! İlgili gelişme

Suriyeli yetkililer, ülkeye İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden giriş yapan iki insansız hava aracının (İHA) başkent Şam'ın batısında düşürüldüğünü açıkladı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, ‘’Bugün öğleden sonra saat 10.14 sıralarında işgal edilen Suriye Golan yönünden gelen iki İHA Suriye hava sahasını ihlal etti. Hava savunma güçlerimiz ise bunlara karşılık vererek Şam’ın batısında düşürdü’’ diye konuştu. İsrail ordusu, yabancı basında çıkan haberler hakkında yorum yapmadığını söylerken, Suriye devlet basınına bugün yansıyan ilk haberlerde, Suriye hava savunmasının Şam yakınlarında 'düşman hedeflere' karşılık verdiğini aktarmıştı.

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İsrail, aralık ayından bu yana Suriye'ye düzenlediği saldırılarda ülkede bulunan bazı İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını öldürmüştü. ABD de 2 Şubat Cuma günü Suriye ve Irak'ta, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğunu söylediği milislere ait 85'in üzerinde hedefe hava saldırıları düzenlemişti. Bu saldırıların Ürdün'de üç ABD askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya yanıt olarak yapıldığı ifade edilmişti.

Reuters'a bilgi sahibi kaynaklar, bu saldırılar sonrasında Devrim Muhafızları'nın bazı üst düzey yetkililerini Suriye'den çektiğini söylerken, İran'ın Suriye Büyükelçisi, dün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'deki 'varlığının' sürdüğü bilgisini vermişti.

Bu bağlamda, İsrail'in bugün de Suriye'nin başkenti Şam'daki Mezze Havalimanı ile Seyyide Zeynep Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. AA'nın Beşar Esad hükümetine yakın sosyal medya hesaplarından aktardığına göre, yerel saatle 14.30 sıralarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Mezze Havalimanı'nı ve Seyyide Zeynep Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

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