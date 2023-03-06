Barbar İsrail askeri 4 Filistinliyi yaraladı
Siyonist rejim güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi yaralandı, 14 Filistinliyi ise gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Siyonist rejim güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Siyonist rejim güçleri baskın sırasında 4 Filistinliye ateş açtı, yaralı Filistinliler Eriha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, Siyonist rejim ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen Siyonist rejim güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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