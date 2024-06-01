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Gündem Barbar Azra Kohen tükürükle boğulmalı
Gündem

Barbar Azra Kohen tükürükle boğulmalı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 13:40:00 -

Filistinli anneler hakkındaki akılalmaz ifadeleri nedeniyle Siyonist Azra Kohen’e tepki gösteren gazeteci – yazar Kenan Alpay, Kohen’in Türkiye’de barındırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Buradan defolup gitmeli. Nereye gidiyorsa… İsrail'e gitsin. Tel Aviv'e gitsin, Amerika'ya gitsin. Ne halt ederse etsin.” dedi.

 yeniakit.com.tr 

Akit TV’de Sabri Şahsuvar’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Ters Kutuplar’da, yazdığı kitaplarla Türkiye’de milyonları cebe indiren Azra Kohen isimli siyonistin, Filistinli anneler hakkındaki söylemleri de konuşuldu.

Gazeteci – Yazar Kenan Alpay, Azra Kohen ve zihniyetine karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu ülkede nefes alamamalı” ifadesini kullandı.

Yalancı, akıl hastası mıdır, ne bileyim psikiyatrik bir vaka mıdır, yoksa akıl hastası, psikiyatrik bir vaka gibi gösterip de İsrail adına nüfus casusluğu yapan bir kişi midir, bilemiyorum” diye konuşan Kenan Alpay, “Fakat bu Erdal Sarızeybek ile amcayı yeğen oluyorlar galiba. Bunlar zaten ırkçı, faşist. İslam ve Müslüman düşmanı” diyerek Sarızeybek’in Zafer Partisi üyesi olduğunu  hatırlattı.

“Bu ülkede nefes alamamalı”

Kenan Alpay sözlerine şöyle devam etti:
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Boğaziçi’nde klinik psikoloji yüksek lisans yapmış falan, külliyen yalan. Ama biz o külliyen yalan söyleyenleri, bu toplumun önünde gerçekten rezil rüsva etmeliyiz. Yani o kadın bu ülkede öyle bir rezil olmalı, öyle bir rezil edilmeli ki, tükürükle boğulmalı ve bu ülkede bir daha herhangi bir biçimde nefes alamamalı.

“Defolup gitmeli”

Buradan defolup gitmeli. Nereye gidiyorsa… İsrail'e gitsin. Tel Aviv'e gitsin, Amerika'ya gitsin. Ne halt ederse etsin.

“Profesyonel harp uzmanları…”

Çünkü bizim böylesi barbarların bu ülkede barındırmamız, İsrail adına Filistin halkına kan kusan ve İsrail'in kan kusturmasını destekleyen profesyonel psikolojik harp uzmanlarına karşı, bizim siyasi ve hukuki olarak olduğu kadar ahlaki olarak da muazzam bir biçimde dik durmamız lazım.

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Yorumlar

Nur

Sokakta oturdugu semt apartmanda tukurun yuzune bu siyonstin
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