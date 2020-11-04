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Gündem Baran ve anneannesinden acı haber geldi
Gündem

Baran ve anneannesinden acı haber geldi

İzmir'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan 6 yaşındaki minik Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 00:58:00 -
Baran ve anneannesinden acı haber geldi

İzmir'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş polikliniğe anneannesiyle birlikte tedavi amacıyla gelen 6 yaşındaki minik Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan'ın cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. Depremden önce Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş polikliniğine tedavi amaçlı gelen anneanne Belgin Özcan ile 6 yaşındaki torunu Mahmut Baran Karael deprem sonrası enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde depremin üzerinden geçen 5. günde 1. sınıf öğrencisi minik Baran ve anneannesi Belgin Özcan'dan acı haber geldi. Anneanne ve torununun enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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