Barajlarda doluluk oranı yüzde 46,85

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan’da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15’e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.



Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 46,85 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 0,85 oldu.



Su miktarı Istrancalar’da yüzde 37,62, Terkos’ta yüzde 50,41, Sazlıdere’de yüzde 22,86, Alibey’de yüzde 16,88, Büyükçekmece’de yüzde 44,15, Ömerli’de yüzde 73,76, Darlık’ta yüzde 45,03, Elmalı’da yüzde 56,72, Kazandere’de yüzde 11,07 ve Pabuçdere’de yüzde 2,85 olarak kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı dün itibarıyla 406,98 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.