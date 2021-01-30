  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Barajlar ne kadar doldu? Barajlarda ne kadar su var?
Yaşam

Barajlar ne kadar doldu? Barajlarda ne kadar su var?

İstanbul barajı doluluk oranı | Mevsim yağışların gerçekleşmemesi ve pandemi sebebiyle artan su tüketimi sebebiyle İstanbul’da ocak ayı başında barajlar alarm vermeye başladı. Ocak ayı başında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 19,16 seviyelerine kadar geriledi. Peki, barajlar dolmaya başladı mı? İstanbul barajları son durum

Yeniakit Publisher
2021-01-30 14:33:00 -
Barajlar ne kadar doldu? Barajlarda ne kadar su var?

İstanbul’un kaç günlük suyu var? 2020 yılının yaz ve sonbahar aylarında İstanbul’da beklenene yağışlar gerçekleşmedi. Koronavirüs salgını sebebiyle artan su tüketimiyle birlikte İstanbul barajları alarm verdi. Peki, İstanbul barajları doluluk oranı ne? İstanbul yağışlar barajları doldurdu mu?

Barajlar ne kadar doldu? Barajlarda ne kadar su var?

İstanbul’da son 15-20 gündür yağmur ve kar yağışları gözlendi. Önümüzdeki günlerde de yağışların devam etmesi bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü itibariyle İstanbul’daki barajların doluluk oranı 38,86 olarak açıklandı. Barajların 61,14’ü halen boş. Bu sebeple vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmesi son derece önemli. Hem önümüzdeki yaz ayları hem de gelecek nesiller için bilinçli su tüketiminin öğrenilmesi son derece önemli.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi
Medya

Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar, gelecek bölümlerle ilgili önemli ipuçlarını verdi...
Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...
Ekonomi

Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...

Vatandaşlar, Altın artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına cevap ararken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edwa..
Karar'ın Asiltürk paniği: 'Saadet camiası bu intihar dalışına karşı'
Gündem

Karar'ın Asiltürk paniği: 'Saadet camiası bu intihar dalışına karşı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra 'ittifak'a ilişkin açıklamalarda bulunan Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamaları Saadetli ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay