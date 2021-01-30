İstanbul’un kaç günlük suyu var? 2020 yılının yaz ve sonbahar aylarında İstanbul’da beklenene yağışlar gerçekleşmedi. Koronavirüs salgını sebebiyle artan su tüketimiyle birlikte İstanbul barajları alarm verdi. Peki, İstanbul barajları doluluk oranı ne? İstanbul yağışlar barajları doldurdu mu?

Barajlar ne kadar doldu? Barajlarda ne kadar su var?

İstanbul’da son 15-20 gündür yağmur ve kar yağışları gözlendi. Önümüzdeki günlerde de yağışların devam etmesi bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü itibariyle İstanbul’daki barajların doluluk oranı 38,86 olarak açıklandı. Barajların 61,14’ü halen boş. Bu sebeple vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmesi son derece önemli. Hem önümüzdeki yaz ayları hem de gelecek nesiller için bilinçli su tüketiminin öğrenilmesi son derece önemli.